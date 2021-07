Dilsen-Stokkem

Zonnekloppers/zwemmers aan en in de plas van Bergerven, kuddes die ontsnappen door poortjes vast te binden, vandalisme, Limburgs Landschap vzw krijgt in het Maasland meer en meer te maken met overlastproblemen. “Vooral het zwemmen in de plas baart onze zorgen. Dat is momenteel levensgevaarlijk.”