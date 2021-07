Met de teamfinale bij de mannen is de eerste gouden medaille in het turnen op deze Spelen uitgereikt . Na een razend spannende finale ging het goud uiteindelijk naar Rusland. Gastland Japan moest uiteindelijk tevreden zijn met zilver. Het brons was voor China. De finale was spannend tot en met de laatste afsprong. De ontlading bij de Russische atleten was dan ook enorm.