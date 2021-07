Tottenham en Sevilla ruilen: Spurs halen toptalent Gil, Lamela trekt naar Spanje

Tottenham Hotspur heeft zich maandag versterkt met buitenspeler Bryan Gil. De twintigjarige Spanjaard komt over van Sevilla, dat hem het voorbije seizoen verhuurde aan Eibar, en ondertekende in Londen een overeenkomst tot medio 2026. De Spurs zouden Sevilla zo’n 24 miljoen euro betalen voor Gil. Daarbovenop stuurt Tottenham ook Erik Lamela richting Zuid-Spanje.

Gil kwam het voorbije seizoen bij Eibar tot vier goals en drie assists in 29 competitiewedstrijden. Hij kon de degradatie van de Baskische club niet vermijden, maar maakte persoonlijk wel indruk. Bondscoach Luis Enrique riep hem een eerste keer op de Spaanse nationale ploeg en momenteel is hij met de olympische ploeg aanwezig in Tokio. Voordien speelde hij deze zomer ook al het EK U21 met Spanje.

Erik Lamela bewandelt intussen de omgekeerde weg. Hij verlaat Tottenham na acht seizoenen. Daarin kwam hij tot 37 goals en 47 assists in 257 matchen. De laatste jaren werd hij echter steeds minder bepalend. Vorig seizoen kwam hij tot vier goals en één assist in 35 optredens.

Toby Alderweireld lijkt bij Tottenham ook op weg naar de uitgang. De enige overgebleven Rode Duivel in Noord-Londen poseerde zaterdag al met een sjaal van het Qatarese Al-Duhail. Hij zou er een contract voor drie seizoenen kunnen ondertekenen.

