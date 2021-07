Emotionele Tom Pidcock na gouden medaille: “Kan dit niet geloven”

LEES OOK. ‘Alleskunner’ Pidcock pakt goud in mountainbikerace, zware val dwingt Van der Poel tot opgave

Tom Pidcock was maandag dolgelukkig na zijn overwinning in de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio. De 21-jarige Britse alleskunner kreeg pas in mei na zijn winst in de Wereldbekermanche van Nove Mesto zekerheid over deelname aan de Spelen.

“Het is daarom al gek dat ik hier mag staan”, stamelde hij na de finish in het flashinterview. “Ik heb de voorbije maanden veel getwijfeld. Ik brak dan nog eens mijn sleutelbeen, waardoor ik al even niet meer op hoog niveau heb gepresteerd. Maar ik wist dat de conditie goed was. Bij het begin van de race zat ik meteen goed vooraan en ik voelde me ondanks de hitte goed.”

“Dit is met niets te vergelijken”, ging Pidcock verder. “De Olympische Spelen staan boven alles. Goed dat ze maar om de vier jaar georganiseerd worden, want dit was heel stresserend.”

Pidcock kwam ook nog even terug op de val van Mathieu van der Poel. De Nederlander ging al in de openingsronde tegen de grond tijdens een afdaling over rotsblokken. “Ik reed achter Mathieu en zag hem zonder versnelling richting die ‘drop’ rijden”, aldus een verbaasde Pidcock. “Ik dacht: ik neem wat afstand, want dat gaat niet goed. Toen ik sprong, zag ik hem op de grond liggen: geen fraai gezicht.”

