Pink wil boete betalen van Noorse beachhandsbalsters die geen bikinibroekje willen dragen

De Amerikaanse zangeres Pink wil de boetes van de dames van het Noorse strandhandbalteam betalen. De dames speelden tijdens het Europese beachhandbaltoernooi tegen Spanje namelijk in shortjes en niet in bikinibroekjes zoals de regels voorschrijven. Eerder al had de internationale handbalfederatie gedreigd met boetes als ze de shortjes zouden dragen.

Op Twitter heeft Pink nu laten weten dat ze “heel fier is op de dames van het team dat ze protesteren tegen de seksistische regels omtrent het uniform.” Ze gaf ook aan dat het de federatie is die boetes zou moeten krijgen voor seksisme. “Ik zal met plezier die boetes voor jullie betalen. Doe zo verder” schreef de zangeres zondag op Twitter.

Pink deelde ook een foto van het team waarop het uniform van de mannen en de vrouwen te zien is, waarbij de vrouwen er beduidend schaarser bijlopen.

(lto)