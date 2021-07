Boetes voor rijden onder invloed van drugs in Bilzen

Een 20-jarige Bilzenaar is betrapt zonder rijbewijs in het centrum van Bilzen. Hij sneed de bochten af. Het voertuig werd in beslag genomen. De auto was niet verzekerd en de bestuurder had drugs genomen.

In Grote-Spouwen werd een 20-jarige bromfietser zijn rijbewijs ingehouden omdat hij onder invloed van drugs reed. Hij had geen geldig rijbewijs en zijn bromfiets was niet ingeschreven. De bestuurder reed onder invloed van drugs. Een 36-jarige bestuurder uit Bilzen weigerde een speekseltest. Zijn rijbewijs werd ingehouden.

Zondagavond is in de Molenstraat in Bilzen een auto met defect achterlicht uit het verkeer gehaald. De keuring bleek verlopen en de verzekering was niet in orde. maw