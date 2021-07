Nederlandse regering trekt streep door Lowlands: geen meerdaagse festivals tot september

Volgens Rutte is het op dit moment “niet verantwoord” om dit soort evenementen door te laten gaan. Het hertesten van bezoekers tijdens een festival zou logistiek niet goed te regelen zijn. Het besluit is genomen “in overleg met de evenementensector”, aldus Rutte.

Door het besluit worden onder meer festivals als Lowlands en Mysteryland getroffen, die beide in augustus zouden plaatsvinden. “Dit is een enorm bittere pil, want de afgelopen maanden gingen de ontwikkelingen rondom corona overduidelijk de goede kant op. Op basis daarvan waren wij vol enthousiasme begonnen met de voorbereidingen voor Lowlands en stonden alle artiesten, leveranciers en vooral ook jullie in de startblokken voor een fantastisch weekend”, schrijft Lowlands in een eerste reactie. “We zijn net zo diep teleurgesteld als jullie: twee jaar op rij geen Lowlands is onvoorstelbaar.”

