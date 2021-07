Louis Croenen naar halve finales 200m vlinderslag

De 27-jarige Croenen tikte in de vierde reeks als zesde aan in 1:55.78. Zijn Belgisch record bedraagt 1:55.39, dat dateert van 5 augustus 2015 op het WK in Kazan.

Van alle deelnemers liet Croenen de veertiende chrono optekenen, terwijl enkel de beste zestien naar de halve finales doorstootten. De Hongaarse wereldrecordhouder Kristof Milak was de beste met een tijd van 1:53.58.

Croenen is bezig aan zijn derde Olympische Spelen. Op de 200 meter vlinderslag haalde hij in 2016 in Rio de Janeiro de finale. Daarin werd hij achtste. Met de 4x200m vrij eindigde hij op dezelfde plaats in Rio. Vier jaar eerder eindigde hij met de estafetteploeg op de twaalfde plaats op de Spelen in Londen.

De halve finales van de 200m vlinder staan dinsdag op het programma.