Australische bondscoach: “Belgian Cats zijn een erg gevaarlijke tegenstander”

Volgens de Australische bondscoach Sandy Brondello zijn de Belgian Cats op de Spelen in Tokio “een erg gevaarlijke” tegenstander. Dat zei ze in een videofragment op het Twitteraccount van de Australische vrouwenbasketbalcompetitie.

De Australische en Belgische basketbalvrouwen ontmoeten elkaar dinsdag in hun eerste wedstrijd van de groepsfase op de Olympische Spelen in Tokio. De Belgian Cats zijn volgens Brondello “duidelijk een erg gevaarlijk team”. “Op het wereldkampioenschap (in 2018, red.) eindigden ze als vierde en dat heeft hen op het internationale toneel gebracht en hen heel veel vertrouwen gegeven”, zei de trainer van de Opals.

Brondello prijst niet alleen “sterspeelster” Emma Meesseman, die “heel gevaarlijk is” als forward, maar ook “de erg snelle pointguard” Julie Allemand en “geweldige schutter” Kim Mestdagh. “Hun voordeel is dat ze al lang samen spelen en dat ze een goede voorbereiding hebben gehad met het Europese kampioenschap.” Volgens de coach zal het voor de Opals dus zaak zijn om zich vast te bijten en de informatie uit de scouting goed toe te passen.

Het Australische team moet het zonder stercenter Liz Cambage stellen, die op het nippertje verstek liet gaan voor de Spelen. Maar de Opals beschikken over een goede ploeg - met onder anderen forward Rebecca Allen, center Ezi Magbegor en pointguard Leilani Mitchell - die een sterk collectief vormt.

In hun voorbereiding op de Olympische Spelen wonnen de Australische vrouwen met 67-70 van het Amerikaanse team in Las Vegas. Op de Spelen in Rio in 2016 raakten ze tot in de kwartfinales en in Londen in 2012 behaalden ze brons. In 2018 waren ze op het wereldkampioenschap in Tenerife verliezend finalist.

De Belgian Cats en de Opals ontmoetten elkaar nog maar drie keer eerder en nooit in een officiële competitie, waarbij de Belgen telkens de duimen moesten leggen. Hun laatste duel dateert van 2004, toen de Cats tijdens een voorbereidingswedstrijd in het Spaanse Valencia onderuit gingen met 68-56.