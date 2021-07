Volgens Vlaams minister van Energie Zuhal Demir zijn Groen en federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten “een bocht aan het nemen” over de volledige kernuitstap in 2025. “Wat iedereen al weet, zinkt ook in bij Groen: geen volledige kernuitstap in 2025. Ik ben blij dat ze die bocht aan het nemen is. Jammer dat het via onterechte beschuldigingen moet”, zo schrijft Demir maandag op Facebook.