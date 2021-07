Novak Djokovic op een drafje naar achtste finales, Sabalenka verrassend uitgeschakeld

Novak Djokovic, de nummer een van de wereld in het mannentennis, heeft ook in de tweede ronde geen fout gemaakt op de Olympische Spelen. Hij nam maandag in het Ariake Tennis Park in Tokio op zakelijke wijze de maat van de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 48) met 6-4 en 6-3.

In de achtste finales neemt Nole het op tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34), die op zijn beurt te sterk was voor de Australiër John Millman (ATP 44) met 6-4, 6-7 (4/7) en 6-3.

Djokovic hoopt in Tokio een stap dichter te komen bij een unieke Golden Slam. Hij pakte dit jaar 3 op 3 in de reeds gespeelde grandslamtoernooien. Als hij de Golden Slam wil binnenhalen, moet hij zowel de olympische titel als de US Open later dit jaar nog op zijn naam schrijven.

Bij de vrouwen is de tweede ronde enigszins verrassend het eindstation geworden voor het Wit-Russische derde reekshoofd Aryna Sabalenka. Zij bleek niet opgewassen tegen de Kroatische Donna Vekic (WTA 50). Sabalenka ging met 6-4, 3-6 en 7-6 (7/3) onderuit.