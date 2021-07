Australische basketbond opent disciplinair onderzoek naar afwezige sterspeelster

De Australische basketfederatie heeft aangekondigd dat het een disciplinair onderzoek is gestart naar Liz Cambage. De absolute vedette bij de Australiërs, 2m03, gaf forfait voor de Olympische Spelen in Tokio omdat ze zich mentaal niet klaar voelde. Australië is dinsdag (10u20) in Saitama de eerste opponent van de Belgian Cats.

Haar aankondiging op 16 juli volgde op een incident dat zich tijdens een oefenmatch in Las Vegas tegen Nigeria voordeed. Cambage was toen betrokken bij een ruzie.

“De omstandigheden rond de schermutseling, waarbij Liz Cambage betrokken was, worden momenteel onderzocht vanwege mogelijke schendingen van het integriteitskader en de gedragscode”, aldus de federatie, die geen verdere commentaar wil geven.

Cambage verklaarde eerder dat ze paniekaanvallen kreeg bij de gedachte dat ze naar Tokio zou moeten afzakken, gezien de daar geldende gezondheidsmaatregelen tegen het coronavirus.