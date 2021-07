Jens Schuermans ontgoocheld na 18e plaats: “Ik had de benen om top acht te rijden”

“Tevreden? Absoluut niet”, was Schuermans na de race duidelijk. “Mocht ik een slechte dag gehad hebben, dan had ik er mee kunnen leven. Maar vandaag had ik echt de benen voor die top acht. Dit is heel erg ontgoochelend.” Schuermans moest vanop de derde startrij, net achter Mathieu van der Poel beginnen, maar raakte niet goed weg. “Bij de start liep het al mis. Ik zat even vast. Al was dat niet het enige, want de gast waarmee ik vastzat, wordt uiteindelijk wel derde.”

“Dus ik moet zeggen: ook al was het de slechtst mogelijke uitgangspositie bij de start, ik geloofde er wel nog in”, ging Schuermans verder. “Ook omdat ik wist dat het een heel lange koers ging worden. Valero – die het brons pakte – liet ook zien dat als je goed was, je nog vooraan kon geraken. Ik had zelf ook goede benen en ik kon met hem goed opschuiven. Tot in de tweede ronde zat ik in zijn slipstream op weg naar voor. Op een bepaald moment gaat hij echter nog net een groepje voorbij waar ik niet voorbij kon.”

“Daarna raakte ik omsingeld en net dan maak ik een domme val, waardoor ik de aansluiting mis. Dan wou ik altijd voorbijsteken bergop, maar het parcours was zo kapotgereden en zo smal dat ik zeker vier, vijf keer heb moeten lopen bergop, net op het moment dat ik mijn tegenstander wilde voorbijsteken. Dat kost zoveel seconden… Jammer. Ik had er mee kunnen leven mocht ik een slechte dag gehad hebben, maar hier zat zoveel meer in. Dan doet dit wel heel veel pijn. Nu moet ik gewoon doorgaan. Al zal ik een tijdje nodig hebben om de ontgoocheling te verwerken. Ik voelde dat ik vandaag in staat was om die top acht te halen”, aldus Schuermans.

LEES OOK: Mathieu van der Poel naar ziekenhuis na zware valpartij in olympische mountainbikerace: “Wist niet dat plank weggehaald was”

LEES OOK: ‘Alleskunner’ Tom Pidcock verovert gouden medaille in mountainbikerace, zware valpartij dwingt Mathieu van der Poel tot opgave