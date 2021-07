Maasmechelen/Dilsen-Stokkem/Maaseik

De Maas heeft voor veel ravage gezorgd in haar bedding en onder het veerpont in Meeswijk. Dat blijkt uit een eerste interventie van een gespecialiseerd duikteam dat maandagochtend de Maas ging inspecteren. Naast het veerpont werd ook de Maasbrug in Maaseik geïnspecteerd.