Sloveense NBA-ster Luka Doncic domineert tegen Argentijnen

In de groepsfase van het mannenbasketbal heeft Slovenië maandag overtuigend zijn eerste wedstrijd gewonnen tegen Argentinië met 118-100. De hoofdrol was weggelegd voor Luka Doncic, die liefst 48 punten scoorde voor Slovenië.

Met zijn prestatie kwam de 22-jarige NBA-ster dicht in de buurt van het olympisch record van 55 punten in één wedstrijd, dat op naam staat van de Braziliaan Oscar Schmidt (tegen Spanje in Seoel 1988). Met 48 punten deelt hij nu de tweede plaats met de Australiër Eddie Palubinskas (tegen Mexico in Montreal in 1976).

Doncic zette wel een nieuw record neer door 31 punten te scoren in de eerste helft. Voorts zette de speler van de Dallas Mavericks, die enkele minuten voor het einde van de wedstrijd mocht rusten, elf rebounds, vijf assists en drie blocks op zijn naam.

Slovenië en Argentinië maken samen met Spanje en gastland Japan deel uit van groep C in de poulefase.