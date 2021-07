Skateboardster Bruggeman tevreden over olympisch debuut: “Alles gedaan wat ik wilde doen”

Skateboardster Lore Bruggeman is tevreden met haar prestaties op de Olympische Spelen in Tokio. “Het was goed. Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Ik mag tevreden zijn, denk ik”, zei ze tegen Sporza.

De 19-jarige West-Vlaamse eindigde maandag met 9,27 punten op de elfde plaats in de kwalificaties. Alleen de beste acht stootten door naar de finale van de kersverse olympische discipline, die uiteindelijk gewonnen werd door de 13-jarige Japanse Momiji Nishiya.

“Het was goed. Ik heb alles gedaan wat ik wilde doen. Ik mag tevreden zijn, denk ik. Jammer van mijn laatste twee tricks”, zo blikte Bruggeman terug. “Ik ben blij dat ik mijn runs heb gedaan, dat gaf me wel een boost.”

Tussen haar runs kreeg ze nog tips van de Nederlandse Roos Zwetsloot (20), die vond dat Bruggeman voor een boardslide moest gaan om meer punten te verdienen. “Maar ik heb dat al een lange tijd niet meer gedaan na mijn blessure, waardoor ik twijfelde”, zei onze landgenote. “Daarom heb ik eerst nog een andere trick gedaan, maar dan besloten om toch wel voor de boardslide te gaan. Het is jammer dat het niet gelukt is, maar ik ben blij dat ik mij er al overheen heb kunnen zetten.”

Bruggeman keert dinsdagavond alweer terug naar België, maar de Belgische kijkt alvast uit naar de volgende Zomerspelen in Parijs in 2024. “Ik ga proberen om weer gewoon mee te doen met de wedstrijden en het zou tof mocht het mij nog eens lukken.”