Gert Verhulst brengt soloalbum uit met Studio 100-nummers

Dansen van Spring. Voor altijd uit de musical Robin Hood. Het pad der 7 zonden uit Het huis Anubis. Het zijn maar enkele van de nummers die Gert Verhulst (53) te berde brengt op zijn eerste soloplaat Zijn mooiste liedjes. De Studio 100-baas dook in zijn eigen repertoire en herwerkte zijn favoriete nummers uit 25 jaar Studio 100.

Op brengt Gert Verhulst...welja, zijn mooiste liedjes. — © Studio 100

“Ik speelde al enkele jaren met dit idee”, klinkt het. “Ik heb samen met Johan Vanden Eede de afgelopen 25 jaar namelijk enorm veel nummers geschreven voor onze artiesten, maar aangezien sommige series al enkele jaren gestopt zijn, bleef er een rijk repertoire in de kast liggen. Ik wou een aantal nummers een tweede leven in blazen door ze samen met Steve Willaert in een nieuw en hedendaags jasje te steken. Bovendien hebben we hetzelfde gedaan met 2 nummers uit onze rijke traditie van familiemusicals. Hopelijk wordt het zowel voor de fans van toen als voor een nieuwe generatie een verrassende muzikale ontdekkingsreis.”

Naast eerder genoemde nummers zal Verhulst ook nummers van onder andere Ghost rockers, Amika en De 3 biggetjes brengen. Het album verschijnt op 10 september. Op 20 augustus verschijnt de eerste single: Zij.