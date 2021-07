Na vier ragatta’s klopt zeilster Emma Plasschaert op de deur van de top tien. Dankzij een achtste plaats in de vierde regatta staat ze nu op een elfde plaats in de Laser Radial. Ze klimt daarmee twee plaatsen. De zege in deze regatta ging naar de Griekse Vasileia Karachaliou, voor de Nederlandse titelverdedigster Marit Bouwmeester en de Noorse Line Flem Hoest.

De Noorse Line Flem Hoest heeft met 7 punten de leiding in handen, voor Karachaliou (9) en de Deense Anne-Marie Rindom (14). Bouwmeester is vijfde met 23 punten. Plasschaert heeft 29 punten achter haar naam.

In de derde regatta finishte de 27-jarige Oostendse maandag al eens als elfde. Zondag had ze een tiende en een zeventiende stek laten noteren.

Plasschaert is de nummer 1 van de wereld in haar klasse en werd in 2018 in het Deense Aarhus wereldkampioene. In 2019 vond nabij Enoshima, een eilandje zo’n 50 km ten zuiden van Tokio, een olympische testrace plaats. Die werd gewonnen door Plasschaert.

(TM)