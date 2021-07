‘Alleskunner’ Pidcock pakt goud in mountainbikerace, zware val dwingt Van der Poel tot opgave

De Brit Tom Pidcock heeft olympisch goud gepakt in het mountainbiken. Op het schiereiland Izu was hij met voorsprong de sterkste van het pak. Het zilver was voor de Zwitser Mathias Flückiger. Voor Mathieu van der Poel draaide de race uit op een nachtmerrie. De Nederlander kwam al in de eerste ronde zwaar ten val en gaf er na een lange achtervolgingsrace uiteindelijk de brui aan. Maasmechelaar Jens Schuermans, die ook ten val kwam, finishte als 18e.

Met Van der Poel op startrij twee en Pidcock op de vierde startrij, stonden twee van de topfavorieten niet eens vooraan bij de start. Al duurde dat helemaal niet lang. Tom Pidcock startte als een komeet en was meteen op de voorposten te zien. Ook Van der Poel had zijn start niet gemist. Alleen viel Van der Poel nog in de eerste ronde letterlijk weg. Bij een afsprong kwam hij op zijn voorwiel terecht waarna hij stevig tegen de grond smakte. Hij moest even bekomen, maar kon zijn weg wel verderzetten. Al kreeg zijn hoop op een gouden medaille wel een stevige knauw.

Terwijl Van der Poel op een kleine minuut bleef hangen, scheidde er zich voorin een trio af. Een mooie groep, want topfavorieten Pidcock, Schurter en Flückiger tekenden present. In de derde ronde voerde Pidcock de forcing en zette hij stevig door. De twee Zwitsers moesten alle zeilen bijzetten, maar konden het wiel van de kleine Brit wel houden. Pidcock bleef evenwel druk zetten en dwong zijn tegenstanders tot fouten.

Pidcock imponeert

Het loonde, want Schurter maakte een schuiver, waarna Pidcock nog een versnelling plaatste. Cooper en Schurter moesten afhaken. Enkel Flückiger kon de schade beperken. Met nog drie ronden voor de boeg bleef hij hangen op een zestal seconden. Voor al de rest was het over en uit. Hun achterstand bedroeg in no time een dikke halve minuut. Ondertussen verbeet Van der Poel in de achtergrond de pijn. Hij schoof wel op en won enkele plaatsen, maar verloor steeds meer tijd op de kop van de koers.

Voorin stoomde Pidcock ondertussen gewoon verder. Gestaag bouwde hij zijn voorsprong op eerste achtervolger Flückiger uit. Vooral in de technische fases en op de hellende stroken maakte hij indruk. Wanneer Flückiger tijdens een beklimming van de fiets moest, kreeg hij dan ook nog eens enkele seconden cadeau. Met nog een half uur koers bedroeg zijn voorsprong 12 seconden. Het goud kwam dichterbij. In de achtergrond reed onze landgenoot Jens Schuermans rond op een 20e plaats. Ook hij kwam evenwel ten val: bij een hindernis moest hij even voet aan de grond zetten, maar verloor uiteindelijk toch zijn evenwicht.

Dan toch opgave Van der poel

Bijna gelijktijdig stapte Mathieu van der Poel van de fiets. De Nederlander zag het nutteloze van zijn achtervolgingsrace in en gaf er de brui aan. Zonde. De olympische droom aan diggelen. Het zal Pidcock evenwel worst wezen. De Brit bleef er de pees op leggen. Zonder al te grote risico’s te nemen hield hij zijn voorsprong constant. Flückiger bewoog hemel en aarde, maar kwam niet dichterbij. Integendeel. In de slotronde voerde Pidcock het tempo nog wat op en breidde hij zijn voorsprong nog wat uit.

Hij soleerde uiteindelijk oppermachtig naar het goud. Flückiger bolde 20 seconden later als tweede over de finish. De Spanjaard Valero Serrano pakte uiteindelijk het brons. Schuermans moest tevreden zijn met een 18e plek.