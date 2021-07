De nieuwe ATP-ranglijst van maandag had weinig veranderingen in petto. David Goffin, die aan de kant staat met een enkelblessure, is nog steeds twintigste. Zizou Bergs maakte wel een forse sprong voorwaarts. Hij won 19 plaatsen en is nu 196e. De 22-jarige Peltenaar komt voor het eerst in zijn loopbaan de top-200 binnen. Opmerkelijk: hij begon 2021 op een 436e plaats.