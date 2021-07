Maryna Zanevska heeft maandag op de nieuwe WTA-ranking een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Dankzij haar eerste eindoverwinning op het WTA-circuit, zondag in het Poolse Gdynia, wint ze vijftig plaatsen. Zanevska staat nu op de 115e plaats. Haar beste ranking ooit was een 105e plaats in augustus 2017.