Frans parlement keurt wet voor omstreden coronapas goed

Vanaf augustus moeten mensen via een zogenoemde ‘pass sanitaire’ een vaccinatiebewijs, negatief testresultaat of bewijs van herstel van Covid-19 laten zien in horecazaken, sommige winkelcentra en als ze een lange afstand willen afleggen met de trein of het vliegtuig. Sinds woensdag moeten bezoekers van Franse musea, bioscopen en evenementenlocaties al een bewijs laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus of negatief zijn getest.

Protest

Het wetsvoorstel leidt tot veel kritiek in Frankrijk. De afgelopen twee weekends gingen mensen de straat op om te protesteren tegen de ‘gezondheidspas’ en verplichte inentingen. Critici van de beperkende maatregelen stellen dat die buitensporig zijn en voornamelijk kinderen en armen treffen.

Meer dan 160.000 mensen betoogden zaterdag in verschillende Franse steden. Daarbij zijn 71 mensen opgepakt, onder wie 24 in Parijs, en raakten 29 leden van de ordediensten gewond. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zondag.

Op verschillende plaatsen in Parijs botsten demonstranten met de politie en op de Champs-Elysées braken op het einde van de demonstratie relletjes uit. De politie zette traangas in. In Marseille keerden demonstranten zich tegen een cameraploeg van televisiezender BFMTV en zou een journalist geschopt zijn.

Nog Hooggerechtshof

In het parlement gaf de Franse president Emmanuel Macron nog kort een toespraak waarin hij aangaf het “egoïsme van niet-gevaccineerden te verwerpen”. Hij drong er ook op aan dat iedereen, inclusief de Polynesiërs, zich laat vaccineren. “Ik wil een sterke boodschap meegeven en iedereen oproepen om zich te laten vaccineren. Want we zien het op alle breedtegraden: als we gevaccineerd zijn, zijn we beschermd”, klonk het. Ook reageerde Macron op de betogingen van afgelopen weekend: “Iedereen is vrij om zich in vrede uit te drukken met respect voor de ander. Maar er bestaat niet zoiets als de vrijheid waarbij ik aan niemand iets verschuldigd ben”, klonk het nog.

De nieuwe maatregelen werden aangenomen met 156 voor stemmen, 60 stemden tegen en 14 onthoudingen. Ze blijven tot zeker 15 november van kracht. Het Franse Hooggerechtshof moet officieel nog wel instemmen met de wet.

Frankrijk heeft momenteel te maken met een vierde coronagolf als gevolg van de besmettelijkere deltavariant. Begin juli werden dagelijks ongeveer 4.000 nieuwe coronagevallen gemeld in het land, maar dat aantal loopt de afgelopen weken geleidelijk op. Vorige week werden in één dag 22.000 nieuwe besmettingen geregistreerd. Bovendien neemt ook het aantal ziekenhuisopnames met Covid-19 toe.