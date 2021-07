Dertien jaar en olympisch kampioen: Japanse is eerste vrouwelijke goudenmedaillewinnares in het skateboarden

De dertienjarige Japanse Momiji Nishiya heeft maandag de eerste gouden medaille op de Spelen bij de vrouwen in het skateboarden veroverd. In de finale van de streetdiscipline behaalde ze 15,26 punten. Daarmee bleef ze de eveneens dertienjarige Braziliaanse Rayssa Leal (14,64) en de zestienjarige Japanse Funa Nakayama (14,49) voor. Lore Bruggeman greep met een elfde plaats in de kwalificaties, met 9,27 punten, naast een finaleplaats.