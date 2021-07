Spektakelstuk met levende legende: Titmus verslaat Ledecky, trainer springt net niet van tribune

Ariarne Titmus heeft maandag de 400 meter vrije slag gewonnen op de Olympische Spelen in Tokio. De 20-jarige Australische tikte aan in 3:56.69, amper twee tienden boven het wereldrecord (3:56.46), dat de Amerikaanse Katie Ledecky vijf jaar terug op de Spelen in Rio zwom.

Ledecky moest deze keer met zilver vrede nemen. In 3:57.36 was ze 67 honderdsten trager dan haar troonopvolgster. De Chinese Li Bingjie zwom in 4:01.08 naar brons.

Titmus opende haar olympisch palmares, voor de 24-jarige Ledecky is het de zevende olympische medaille. In Rio veroverde ze goud op de 200, 400, 800 en 4x200 meter vrije slag en zilver op de 4x100 meter vrije slag. In 2012 won ze in Londen al de 800 meter vrije slag.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Adam Peaty verlengt titel op 100 meter schoolslag

Adam Peaty heeft zijn olympische titel op de 100 meter schoolslag verlengd. In 57.37 liet de 26-jarige Brit de Nederlander Arno Kamminga (58.00) en de Italiaan Nicolo Martinenghi (58.33) achter zich.

© REUTERS

Maggie MacNeil wint 100 meter vlinder, Sarah Sjöström zevende

De 21-jarige Canadese Maggie MacNeil, ook al wereldkampioene, heeft zich tot olympisch kampioene op de 100 meter vlinderslag gekroond. In 55.59 bleef ze de Chinese Zhang Yufei (55.64) en de Australische Emma McKeon (55.72) voor.

Titelverdedigster Sarah Sjöström moest vrede nemen met een zevende plaats in 56.91. De Zweedse is net terug na een elleboogblessure en mikt dit jaar vooral op de 50 en 100 meter vrije slag, waarbij ze minder last heeft van haar blessure.

Amerikanen winnen 4x100 meter vrije slag

De Amerikanen Caeleb Dressel, Blake Pieroni, Bowen Becker en Zach Apple hebben de 4x100 meter vrije slag gewonnen. In 3:08.97, een ruime halve seconde boven het wereldrecord (3:08.24), bleven ze de Italianen (3:10.11) en de Australiërs (3:10.22) voor.

Eind deze week wil Dressel met zes gouden medailles kunnen pronken. Hij zwemt ook nog de 50 en 100 meter vrij en 100 meter vlinder en met de Verenigde Staten de 4x100 wissel en 4x100 wissel gemengd. In Rio hielp de 24-jarige Dressel zijn land al aan goud op de 4x100 vrij en de 4x100 wissel, al zwom hij daar enkel de series.