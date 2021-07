Verdwaalde boot verknoeit start van triatlon: helft van deelnemers te laat in het water

De baai van Odaiba was het mooie decor van de start van de triatlon. De start werd tevens vervroegd, omdat de watertemperatuur in Tokio te hoog zou zijn op een later uur. Toch ging de start wat later van start, door een boot die nog voor het startplatform lag toen de wedstrijd van start ging. De helft van de triatleten - waaronder onze landgenoot Marten Van Riel - sprong het water in, de boot probeerde nog keihard achteruit te varen maar de valse start werd afgeblazen.