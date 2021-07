3X3 Lions verliezen thriller van China

De 3X3 Lions hebben de vijfde wedstrijd op het Olympisch tornooi in Tokio verloren en dit na een thriller tegen China: 21-20. Ex-NBA ster Yao Ming, nu voorzitter van de Chinese basketbalfederatie zat in de tribune. De derde nederlaag voor de Belgen. Later vandaag (11u40 Belgische tijd) is er de Derby der lage Landen versus Nederland. Morgen spelen ze de laatste groepswedstrijd tegen Polen. “Ik moet het nog uitrekenen, maar ik denk dat we met nog één zege zeker zijn van de top 6 en de volgende ronde,” aldus Nick Celis.

De 3X3 Lions konden een snelle 6-0 bonus, via Nick Celis tegen China niet uitbouwen. De 2m10 grote Jinqiu Hu deed de Belgen in the paint immers pijn. Na 9-6 bleven de 3X3 Lions tot 13-13 standhouden. China nam het initiatief over en liep 14-18 uit. Thibaut vervoorty dropte twee “tweepunters en zorgde voor 18-19 en 20-20. Beide landen stonden op matchpunt en China maakte het na een Belgische fout met een vrijworp af: 20-21. “We hadden problemen met de grote Jinqiu Hu. Hij scoorde vele eenvoudige punten en dat deed pijn,” zei Raf Bogaerts. “Jammer, maar we hebben geen tijd om te jammeren. Het is hier een bijzonder druk programma en straks ontmoeten we Nederland. Altijd een pittige clash tegen een moeilijke opponent,” aldus nog Raf Bogaerts.

De top twee van de ‘round robin’ met acht plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales. De nummers drie tot zes spelen de ‘kwartfinales’ voor de overige twee plaatsen bij de laatste vier. Zeven en acht zijn uitgeschakeld. De 3X3 Lions staan in het voorlopig klassement op de vijfde plaats.