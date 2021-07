Beresterke Marten van Riel grijpt net naast olympische medaille in het triatlon

Vijf jaar na zijn zesde plek op de Olympische Spelen van Rio heeft Marten Van Riel in het triatlon opnieuw net naast de medailles gegrepen. De 28-jarige triatleet uit Loenhout gaf een bloedhete en loodzware race in Tokio mee kleur, maar moest in de slotkilometers passen toen de sterkste drie lopers ervandoor gingen. Het goud ging naar de Noor Kristian Blummenfelt.

Zonder zijn door een coronabesmetting afwezige maatje Jelle Geens lag alle Belgische druk vannacht op de schouders van Marten Van Riel. De 28-jarige triatleet uit Loenhout - zesde op de Spelen in Rio 2016 - begon uitstekend aan de tweede olympische race uit zijn carrière. In het loeihete water van het Odaiba Marine Park ging Van Riel met de besten mee tijdens de 1.500 meter zwemmen. Onze landgenoot kwam uiteindelijk als negende uit het water en slaagde er nipt in om mee aan te pikken met een kopgroepje waar ook de Franse topfavoriet Vincent Luis deel van uitmaakte.

Van Riel wist dat hij het moest forceren in het fietsen en de pupil van Marc Herremans ging meteen het tempo bepalen in een kopgroep van negen. De Kempenaar sleurde enkele ronden stevig op kop van de koers, maar kreeg te weinig medewerking. Halfweg de veertig kilometer fietsen maakte een grote groep met dertig triatleten - waaronder alle andere grote namen - de aansluiting en viel de race even stil.

37 triatleten begonnen samen aan de afsluitende tien kilometer lopen. Eigenlijk het gedroomde wedstrijdscenario voor de snelle beentjes van Jelle Geens, wat zal die hebben zitten balen voor zijn tv! De Britse toploper Alex Yee ontwikkelde in de openingskilometers een waanzinnig tempo. Amper acht anderen konden Yee volgen, waaronder Van Riel. Onze landgenoot is niet de strafste loper van het triatlonpeloton, maar hield in een loodzware afvallingsrace stand tot voorbij halfweg het slotnummer. Toen versnelde de Noor Kristian Blummenfelt. Enkel Yee en de Nieuw-Zeelander Hayden Wilde - de vriend van de Belgische triatlete Hanne De Vet - pikten nog aan en mochten strijden om de medailles.

Uiteindelijk bleek favoriet Blummenfelt over het beste eindschot te beschikken. Al brakend liep hij over de streep naar zijn eerste gouden olympische medaille. Elf seconden later werd de Brit Yee tweede, het brons ging naar Hayden Wilde. Marten Van Riel maakte in de slotronde nog komaf met onder meer wereldtoppers Jonathan Brownlee en Gustav Iden en strandde uiteindelijk op 28 seconden van brons. Van Riel was ontzettend ontgoocheld, maar racete de voor hem perfecte wedstrijd. Komend weekend wacht hem nog een herkansing met de gemengde aflossing.

Top-15

1. Kristian Blummenfelt (Noo) 1:45:04

2. Alex Yee (GBr) op 0:11

3. Hayden Wilde (NZe) 0:20

4. Marten Van Riel (Bel) 0:48

5. Jonathan Brownlee (GBr) 0:49

6. Kevin Mcdowell (VSt) 0:50

7. Bence Bicsak (Hon) 0:52

8. Gustav Iden (Noo) 0:56

9. Max Studer (Zwi) 1:02

10. Mario Mola (Spa) 1:09

11. Casper Stornes (Noo) 1:15

12. Fernando Alarza (Spa) 1:18

13. Vincent Luis (Fra) 1:20

14. Kenji Nener (Jap) 1:20

15. Tyler Mislawchuk (Can) 1:24

