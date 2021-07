De eerste medaille is binnen. Zelfs de wielervreemde Japanners moesten naar adem happen bij de imposante wijze waarop Wout van Aert - de beste man in koers - zaterdag zilver pakte. En dat is nog maar het begin. Woensdag wacht de tijdrit. Wie houdt Van Aert dan van nieuw eremetaal? Na zijn demonstratie zaterdag is het peloton unaniem: “Natuurlijk pakt hij een medaille. Goud kan zeker.”