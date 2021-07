Titelverdediger Dimitri Van den Bergh verliest finale World Matchplay darts tegen ex-wereldkampioen Peter Wright

Dimitri Van den Bergh is er niet in geslaagd om zijn titel op het World Matchplay te verlengen. Dancing Dimi moest in de finale zijn meerdere erkennen in zijn goede vriend Peter Wright. De Schotse ex-wereldkampioen blonk uit met zijn afwerking op de doubles, terwijl Van den Bergh daar al te vaak kansen liet liggen. Het eindresultaat was een logische zege voor Wright: 18-9.