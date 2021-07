Daarom kreeg Club Brugge : 58 minuten effectieve speeltijd na extreem tijdrekken van Eupen

Minstens tien minuten extra tijd, dat was het verdict in het slot van de wedstrijd tussen Club Brugge en Eupen. Ongezien in de Jupiler Pro League. In de 103de minuut kreeg Eupen zo alsnog het deksel op de neus toen Charles De Ketelaere de 2-2-gelijkmaker scoorde. Eupen moet in eigen boezem kijken voor die late gelijkmaker, want het had er na ongezien tijdrekken zelf voor gezorgd dat er zoveel extra tijd bijkwam.