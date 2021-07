De Antwerpse juwelenontwerper Dries Criel (28) is er opnieuw in geslaagd een wereldster een van zijn sieraden te laten dragen. Na Lady Gaga showt nu Dua Lipa twee oorbellen van zijn label BARE op Instagram. Het is onbetaalbare reclame, want de Britse artieste heeft 69 miljoen volgers.