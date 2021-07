Hebt u zich op het EK voetbal ook doodgeërgerd aan die ‘professionele’ overtredingen die het spel bederven maar blijkbaar geen gele kaart waard zijn? Of spelers die eindeloos tijd rekken, of niet stoppen met klagen tegen de scheidsrechter? Zet uw wekker dan om de wedstrijden van onze Red Lions in Tokio te bekijken.