België verovert drie keer goud, twee medailles voor broer en zus Guisson

EK JUMPING JEUGD IN VILAMOURA

De Belgische jeugdteams hebben in het Portugese Vilamoura geschiedenis geschreven. Het is nog nooit eerder gebeurd dat een land de drie jeugdreeksen won op een EK. Eerst werden de junioren Europees kampioen, vervolgens pakten de young riders de gouden medailles en tot slot zorgden ook het scholierenteam voor een stunt. Alsof dit niet voldoende was pakten Tristan Guisson en zijn zus Aurelia individueel bij de junioren nog zilver en brons.