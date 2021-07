Maryna Zanevska (WTA 165) heeft zondag de finale van het WTA-tennistoernooi in het Poolse Gdynia (gravel/235.238) winnend afgesloten. Tegen de Slovaakse Kristina Kucova (WTA 150) trok ze met 6-4 en 7-6 (7/4) aan het langste eind. Het is haar eerste eindzege in het WTA-circuit.