In de provincie Namen moeten alle tentenkampen van jeugdbewegingen verplicht geëvacueerd worden. Dat staat in een politiebesluit dat de provinciegouverneur zondag heeft uitgevaardigd. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, in functie van het advies van de brandweer. Voor hogergelegen gebieden waar de kans op overstroming zo goed als onbestaande is, zou er geen probleem zijn.