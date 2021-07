Zodra je meer dan twee weken geleden je laatste vaccin tegen het coronavirus hebt gekregen, kan je gerust zijn. Maar toch niet helemáál: uit nieuwe cijfers van Sciensano blijkt dat bijna zevenduizend Belgen nadien toch nog besmet raakten. Sommigen zijn zelfs in het ziekenhuis beland. Hoe is dat mogelijk? En kunnen we dan nooit meer het normale leven hervatten?