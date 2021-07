Julimaand voltreffer voor toerisme ondanks slecht weer

De maand juli is een voltreffer voor het Limburgse toerisme, en dat ondanks het slechte weer. De hotels laten bezettingen optekenen die hoger ligger dan vorige zomer, toen de staycation door de coronacrisis gepromoot werd.

De restaurants zitten vol en de horeca is meer dan tevreden. Ook de B&B's lijken aan een goede zomer bezig. Maar de kater van de lange sluiting is nog niet verteerd. Horeca Vlaanderen vraagt dat de gunstmaatregelen verlengd worden. Als het kan tot 2022, voor de grote cateraars, de discotheken en de kunststeden, die nog altijd zwaar lijden of zelfs niet herstart zijn.