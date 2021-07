Turnkring Sta Paraat schreeuwt Nina Derwael naar finale op de Olympische Spelen

Op de Olympische Spelen was het vandaag vooral uitkijken naar de prestaties van Nina Derwael. De turnster moest met het Belgische team vandaag vier onderdelen afwerken: de vloer, de sprong, de balk, en haar favoriete toestel: de brug. Het is vooral op dat onderdeel dat de verwachtingen hoog zijn. En Derwael een van de topfavorieten is.