Schade bij landbouwers is aanzienlijk na overstromingen

In Maaseik alleen al is zo'n 80 hectare gewassen vernield. Dat zegt burgemeester Tollenaere, die vraagt om de schade te erkennen als ramp. De akkers liggen vaak in de uiterwaarden van de Maas en die zijn ondergelopen. De verzekering komt in principe niet tussen. Het peil van de Maas is na de regen van dit weekend weer licht gestegen. Maar gevaar is er niet.