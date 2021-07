Intussen in Namen: schade opmeten en hopen dat de voorspelde regen uitblijft

Na de hevige regenval van zaterdagavond is de stad Namen zondag volop bezig met de opkuis. De bewoners proberen zich ook zo veel mogelijk voor te bereiden op de voorspelde nieuwe regenbuien en houden het hart vast. “Dat gaan ze ons toch niet nog eens aan doen”, zegt een bewoonster van het zwaar getroffen Dinant.

De lokale crisiscel in Namen kwam zondagochtend rond 9 uur bijeen om de schade op te meten van de regenval van gisterenavond. De brandweer heeft intussen meer dan 550 interventies op de teller staan. Een aantal straten in buurgemeente La Bruyère zit ook zondag nog zonder drinkwater.

Volgens de burgemeester van Namen Maxime Prévot ligt de oorzaak van de zware waterschade wellicht aan het slechte onderhoud van de reservebassins langs de autosnelwegen in de buurt van Namen. Hij heeft het Gewest gevraagd om “snel te handelen”, zodat dat euvel wordt verholpen, zegt hij.

Intussen wordt er zondag vooral puin geruimd. De coördinatie daarvan zit bij de stadsdiensten en bij de hulpverleningszone NAGE (Namen-Andenne-Gembloux-Eghezée). In de loop van zondagmiddag worden overal containers geplaatst waarin inwoners hun beschadigde inboedel kwijt kunnen. Er is ook versterking gevraagd van het nationaal crisiscentrum en Defensie.

Daarnaast worden muren en gebouwen gecontroleerd op hun stabiliteit. Dat geldt in het bijzonder voor de Villa Legrand in de buurt van het casino van Namen, waarvan de muur instortte. Die wordt verstevigd. De inwoners van de aanpalende woningen moesten hun huizen zaterdagavond verlaten, maar konden intussen terugkeren. De N92 richting Dinant ter hoogte van het casino blijft voorlopig wel afgesloten voor het verkeer. Er is een omleiding voorzien.

Ongunstige voorspellingen

Ook voor zondag wordt nog regen voorspeld in Namen. Net als voor de rest van het land geeft het KMI nog tot ongeveer 21 uur code geel voor onweer. De crisiscel heeft de extra gevoelige plekken geïdentificeerd en probeert die zo goed mogelijk te beschermen tegen nieuwe watersnood. Maar overstromingen zijn niet uit te sluiten, zegt Prévot.

De nieuwe regenbuien worden volgens het KMI minder hevig, maar het water komt terecht op een bodem die al volledig verzadigd is. Inwoners die dat willen kunnen zondagmiddag zandzakjes krijgen in de kazerne van de hulpverleningszone NAGE in Jambes.

bekijk ook