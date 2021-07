Breese muziekfestivals gaan door

Breekout! in de sportzone begin september gaat door. — © Patrick Brebels

Na lang twijfelen, besliste organisator Xavier Weijtjens om de 22ste editie van de Vostertfeesten tijdens het voorlaatste weekend van augustus te laten doorgaan. Met maximum 2.500 bezoekers per dag, komt de organisatie van dit muziekfeest met onder meer een zomers carnaval niet in gevaar. Ook het festival Breekout! van Afro-Latino in het eerste weekend van september kan gewoon doorgaan. Volgens organisator Kristof Henseler hebben de Covid-Save tickets geen impact op het gebeuren.