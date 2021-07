Grote explosie in Chinese aluminiumfabriek nadat nabijgelegen rivier uit oevers trad door noodweer — © KameraOne

In de Chinese provincie Henan is dinsdag een aluminiumfabriek ontploft na noodweer. Door de hevige regenval trad een nabijgelegen rivier uit haar oevers, met heel zware gevolgen.

Het water stroomde de fabriek binnen, kwam in contact met chemische stoffen en leidde vervolgens tot een grote explosie. Het bedrijf had het gebouw al voor de ramp geëvacueerd. Vooralsnog is er geen sprake van gewonden.

(kmlo)