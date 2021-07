Kruipen door modder en slapen in tenten was niks voor hem, dus gooide de Deense prins Nikolai gehaast zijn kakikleurig uniform aan de kant. Liever stoer over de catwalk lopen en als topmodel sensueel in de camera kijken. En hij is nog succesvol ook, deze chouchou van Dior. Vandaag in aflevering twee van de reeks ‘Jetset Royals’: Nikolai (21) van Denemarken.