Maria Olympia geflankeerd door de zusjes Hilton. — © Getty Images via AFP

Je hebt Paris Hilton, en je hebt prinses Maria Olympia. Twee jetsetfiguren die allebei bekendraakten door wie hun familie is. In het geval van Olympia: haar ene grootvader is de laatste koning van Griekenland, de andere een schatrijke zakenman. Vandaag aflevering drie van de reeks ‘Jetset Royal’: Maria Olympia (25) uit Griekenland.