DEEL 1. Hoe het meest omstreden lid van Noorse koninklijke familie werkt als mecanicien

In een garage in het Noorse stadje Drammen sleutelt een van ’s lands grootste sekssymbolen aan motoren. Bijna twee meter groot, blonde haren, sixpack onder zijn blauwe werkuitrusting: sommigen vergelijken hem met Leonardo DiCaprio in zijn jonge jaren. Marius Borg Høiby heet hij, en eigenlijk had hij liever dat wij níét hadden geweten dat hij mecanicien is. Hij wil in de anonimiteit leven. Hij heeft, zo vindt hij, genoeg op de covers van bladen gestaan met zijn slechte schoolresultaten, onstuimige liefdesleven en dronken feestjes. Als buitenbeentje is hij dan ook interessant voor de roddelpers: grootgebracht in een koninklijke familie, waarin hij nooit voor vol werd aangezien.

Op zijn twintigste verjaardag, nu 4,5 jaar geleden, maakte Marius zijn beslissing bekend om uit het publieke leven te stappen. Op zijn verzoek verwijderde het Noorse Hof zijn biografie en foto’s van zijn officiële site. En zijn moeder kroonprinses Mette-Marit schreef een emotionele open brief, waarin ze de media en de bevolking vroeg hem zijn privacy te gunnen. “Marius heeft altijd een publieke rol gehad die heel moeilijk te definiëren was. Hij werd een symbool voor de ongebruikelijke keuze die wij (kroonprins Haakon en zij, red.) maakten toen we trouwden.” Mette-Marit bekritiseerde ook de berichtgeving over de “jeugdige onbezonnenheid” van haar zoon. “Ik ben blij dat mijn eigen jeugdige rebellie niet met argusogen werd gevolgd. Het zou veel erger zijn geweest.”

De 6-jarige Marius, op vakantie in Spanje. — © Belga

Drugsdealer

Het was ook wat toen Noorwegen (en de rest van de wereld) Mette-Marit leerde kennen, en haar zoontje Marius uit een vorige relatie. Dat ze een alleenstaande moeder was, tot daaraan toe. Een vijfde van de kinderen in Noorwegen groeit op in een gezin met één ouder. Maar dat Marius het resultaat was van een flirt met een man met strafblad: dát was een schande. Morten Borg, zijn biologische vader, had in de gevangenis gezeten voor het bezit en de verkoop van drugs en voor geweldpleging.

Mette-Marit had zelf ook een ruig verleden. Dochter van een alcoholicus. Rebelse puber geweest, die met drugs had geëxperimenteerd in het nachtleven van Oslo. Een studente met een brokkenparcours: ze zat meer in nachtclubs dan in de universiteit. Ongepland zwanger geworden. Bij de geboorte van Marius was Mette-Marit al geen koppel meer met Morten Borg. Ze zorgde alleen voor de baby. Of beter: vooral haar moeder, want zelf moest ze bijklussen als serveerster.

En toen, eind jaren 90, kwam kroonprins Haakon in haar leven. De twee werden halsoverkop verliefd. Ze overwonnen alle tegenstand en trouwden in de zomer van 2001 – de toen vierjarige Marius was de ster van het huwelijk. Kroonprins Haakon oogstte respect van de Noorse bevolking, omdat hij zijn stiefzoon beschouwde als zijn eigen vlees en bloed. De jongen groeide bij hem en Mette-Marit op.

Alhoewel het kereltje de weekends vaak bij zijn biologische vader Morten Borg en stiefmoeder doorbracht, was het wel Haakon die hem naar school bracht en meeging naar de oudercontacten op school. Plusvader en -zoon gingen vaak met z’n tweetjes op weekend, skieden en surften samen. Marius zal nooit vergeten dat Haakon er altijd voor hem is geweest.

Marius met zijn stiefvader Haakon. — © Belga

Buitenbeentje

Hoe wordt Marius in de koninklijke familie dan aangekeken? “Er wordt verondersteld dat hij geen al te beste vrienden is met koningin Sonja, de moeder van kroonprins Haakoon. De reden daarvoor is dat je ze zelden met elkaar ziet praten, zelfs niet bij openbare gelegenheden voor het oog van cameramannen en fotografen”, zegt de Noorse historicus en koningshuiskenner Oskar Aanmoen aan de telefoon vanuit Oslo. “Maar over het algemeen heeft hij een goede relatie met de koninklijke familie. Ook met koning Harald. Velen herinneren zich nog de beelden van hoe hij als kind op diens schoot zat.”

Marius heeft een dubieuze rol in de Noorse koninklijke familie. Zijn moeder Mette-Marit is sinds haar huwelijk kroonprinses en wordt de volgende koningin van Noorwegen. Halfzus Ingrid Alexandra (17) is in de wieg gelegd om de generatie daarna de troon te bestijgen, en zijn halfbroer Sverre Magnus (15) maakt theoretisch ook nog aanspraak op de troon.

En Marius is… Ja, wát is hij? Hij verscheen wel op nationale feestdagen en voor het foto-uurtje voor Kerstmis, maar als puntje bij paaltje komt, speelt hij geen rol van betekenis in de monarchie. “Koning Harald heeft altijd duidelijk gecommuniceerd dat Marius officieel géén deel uitmaakt van de koninklijke familie. Hij is geen royal en draagt niet de titel van prins. Laat staan dat hij aanspraak zou maken op de troon”, zegt Aanmoen.

Een balkonscène met de koninklijke familie. Marius staat centraal achterin. — © Belga

Posterboy

De royaltykenner heeft niet de indruk dat Marius het lastig heeft met zijn rol als buitenbeentje. Waar hij wél moeite mee heeft (of had), was de overdreven mediabelangstelling vroeger. Hij kreeg het gevoel dat hij geen stap meer kon zetten zonder dat de media daar aandacht aan besteedden. In positieve berichtgeving was hij de posterboy en surfer dude. In negatieve zin de bad boy, omdat hij de koninklijke familie in diskrediet zou brengen.

Een krant beschuldigde hem ervan de veiligheid van de royals in gevaar te brengen, omdat hij familiefoto’s deelde op het internet, inclusief de locatie en het tijdstip. Ze maakten ook een schandaal van een onlineverkoop van luxeproducten, waarbij hij het koninklijk paleis opgaf als adres. “De gegevens werden snel aangepast, maar sommige Noren denken nog steeds negatief over hem op basis van dat voorval van vijf jaar geleden”, weet Ammoen.

Toen hij zich vijf jaar geleden terugtrok uit het openbare leven, vonden de Noorse media dat dubbelzinnig. Aan de ene kant begrepen ze zijn drang naar een leven zonder pottenkijkers. Aan de andere kant stelden ze vast dat hij nog steeds zijn leven uitvoerig documenteerde op sociale media, waaronder een bezoek aan Justin Bieber. Ook vertolkte hij een prominente gastrol in een populaire tv-serie.

Van modeontwerper tot mecanicien

Marius was in die periode nog maar net met zijn toenmalige vriendin Lena naar Los Angeles verhuisd, om economie en administratie te studeren. Zoals zijn moeder destijds, was hij amper in de universiteit te vinden. Hij vertoefde liever in het bruisende uitgaansleven met vrienden en kennissen als de Noorse dj Kygo. Hij lanceerde ook een eigen kledinglijn met lederen jassen en schoenen: MBH Design, naar de initialen van Marius Borg Høiby.

Na een jaar brak hij zijn studie af, maakte hij een einde aan zijn relatie en keerde hij gedesillusioneerd terug naar Europa. Het was begin van een parcours met de meest uiteenlopende jobs in verschillende Europese steden. Te beginnen in Milaan: hij liep stage bij modeontwerper Philipp Plein, bekend om zijn ruwe stijl van bling en klinknagels. Vervolgens trok hij naar Londen, om als lifestyleredacteur te werken bij het modeblad Tempus.

In de Engelse hoofdstad kreeg Marius een relatie met Juliane Snekkestad. “Een voormalig Playboy-model”, blokletterden de roddelbladen. Mette-Marit vond die typering een schande en dus stuurde ze opnieuw een persbericht uit: “Wij kennen Juliane als iemand die hard werkt en heel gedisciplineerd is. Ze zou niet op deze manier mogen worden afgeschilderd.” Juliane had wel degelijk een fotoshoot gedaan voor Playboy. En op haar Instagram-profiel deelde ze sexy foto’s, wat ze vandaag nog steeds doet met haar ruim 54.000 volgers.

Nadat Tempus failliet ging, moest Marius op zoek naar een nieuwe job. Hij besliste terug te keren naar Noorwegen, om een vrijstaand huis te kopen in Julianes geboorteplaats Tønsberg. Hij ging eerst twee maanden aan de slag bij een bouwbedrijf en werd daarna aangenomen als verkoper bij een app voor het uitgaansleven. “Vorig jaar vond hij alweer een nieuwe job in een totaal andere sector. Hij werd motormecanicien in het stadje Drammen, op één uur rijden van zijn woonplaats. Sindsdien horen we bijna niets meer over hem”, zegt Oskar Aanmoen. Een vaste job, een vast lief, een vaste stek: Marius lijkt eindelijk gesetteld.

Marius van Noorwegen

- Geboortedatum: 13 januari 1997

- Plaats in lijn van troonopvolging: geen

- Ouders: kroonprinses Mette-Marit en Morten Borg; plusvader: kroonprins Haakon

- Halfzus en -broer: Ingrid Alexandra (17) en Sverre Magnus (15), uit tweede huwelijk van zijn moeder

- Woonplaats: Tønsberg

- Beroep: mecanicien in garage

- Relatiestatus: al drie jaar samen met Juliane

- Fortuin: onbekend