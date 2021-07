Nu alweer watersnood, wordt dit het nieuwe normaal? “We moeten leren aanvaarden dat het gaat overstromen”

Opnieuw enorm veel neerslag op korte tijd én dus opnieuw watersnood in ons land. Wat is er aan de hand? Wordt dit het nieuwe normaal? “Historisch gezien komt zo’n extreme neerslag op dezelfde plaats slechts één keer om de 100 jaar voor, maar tegen het einde van deze eeuw voorzien we een vijf- tot vertienvoudiging van dit soort fenomenen”, aldus professor hydrologie Patrick Willems (KU Leuven). “We gaan dat deels moeten leren accepteren.” Al zien de vooruitzichten voor Vlaanderen er wel een stuk rooskleuriger uit dan voor Wallonië...