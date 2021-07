Kapucijnaap verbaast toerist door aansteker te gebruiken: “Dit is evolutie, recht voor mijn neus”

Kapucijnaap verbaast toerist door aansteker met zijn handen te gebruiken: “Dit is evolutie, recht voor mijn neus” — © Caters News via KameraOne

Toerist Enrica Konrad kon met moeite geloven wat hij onlangs zag in een park in Ecuador. Hij filmde er hoe een wild kapucijnaapje meermaals een aansteker gebruikte, een stukje van zijn vacht verbrandde en er vervolgens aan likte. “Dit is evolutie, recht voor mijn neus”, aldus de verbaasde man.