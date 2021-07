Jennifer Lopez en Ben Affleck bevestigen relatie ‘insta-official’

‘Bennifer’ is opnieuw een feit. Nadat zangeres Jennifer Lopez en acteur Ben Affleck kort na de eeuwwisseling al een romance kenden, zijn de twee opnieuw een stel. Dat blijkt uit een foto die J.Lo. deelde op Instagram.

De geruchten deden al even de ronde, maar nu is er dankzij Instagram geen twijfel meer mogelijk. De post met als bijschrift ‘52 what to do’ bevat een aantal glamourshots van de zangeres - ter ere van haar 52ste verjaardag - in een bikini van Valentino, een zomerse kimono met print van Dolce & Gabbana en een hoed van Nick Fouquet. Maar niemand die oog heeft voor de outfits: het laatste plaatje van de set waar alle aandacht gaat laten: daarop is te zien hoe ze innig kust met haar oude vlam Ben Affleck. Het is dus opnieuw koek en ei tussen die twee.

Affleck en J.Lo. kenden al een romance van 2002 tot 2004. Ze waren toen zelfs verloofd, maar stelden het huwelijk uit vanwege de enorme media-aandacht. Het koppel voelde zich zo opgejaagd dat ze toen een persbericht de wereld instuurde om zich te verantwoorden. Zo hadden ze overwogen om drie locaties af te huren en om fake bruiden en trouwstoeten de baan op te sturen… alles om de paparazzi te slim af te zijn. “Dat we dat moeten overwegen, is ronduit fout”, schreef Bennifer in 2003. “Dit moet de mooiste dag van ons leven worden en om die reden hebben we besloten een andere datum te kiezen.” Hou in gedachte dat Benifer één van de eerste high profile celebrity-koppels van die tijd waren, een tijd voor Kimye en co. Kort nadien kreeg Affleck twijfels en werd het huwelijk afgeblazen.

Intussen is het 2021 en waren ze beiden vrijgezel. Momenteel zitten ze samen op een jacht nabij Saint-Tropez. Volgens Daily Mail heeft het luxueuze schip maar liefst zeven kajuiten, een fitness én een wellness-ruimte. Affleck is intussen al volleerd ‘Instagram-husband’ - een partner of echtgenoot die steeds opdraaft om foto’s te maken van zijn/haar/hun partner. Op de stories van de zangeres is te zien hoe Affleck haar aanmoedigt om de best mogelijke poses aan te nemen.

(adm)