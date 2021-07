Regen boven het Kiel maakt vroegtijdig einde aan Beerschot – Cercle, dinsdagavond worden laatste 35 minuten afgewerkt

De seizoensopener van Beerschot en Cercle Brugge is op een sisser afgelopen. De regen zorgde gelukkig niet voor helse taferelen zoals vorig weekend, maar tien minuten met de hemelsluizen boven het Kiel open was al genoeg om het veld onbespeelbaar te maken. In minuut 55 – en bij een 0-1-tussenstand – maakte ref Boucaut een vroegtijdig einde aan de voetbalavond. De wedstrijd zal op dinsdagavond (27/07) om 20 uur verder worden afgewerkt.