Net geen olympische medaille voor Lotte Kopecky in de olympische vrouwenkoers zondag. Onze 25-jarige landgenote finishte als vierde, op tien seconden van brons. “De vierde plek is een beetje mijn plaats dit jaar”, baalde Kopecky meteen na de finish. “Ik kan niet op één hand tellen hoe vaak ik vierde ben geworden. Dat is een heel ondankbare plaats. Ik verdiende mijn plek op het podium.”